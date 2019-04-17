​Впервые в Ярославской области на территории областной детской клинической больницы состоялся семинар-тренинг, на котором врачам рассказали, как организовать работу отделения реанимации и интенсивной терапии, чтобы родители могли находиться со своими детьми столько, сколько они считают нужным.



Для родных маленького пациента «Открытая реанимация» – это возможность быть рядом и поддержать ребенка в трудной ситуации. Дети, в свою очередь, чувствуют себя спокойнее, не получают психологических травм от разлуки с родителями и быстрее выздоравливают. Врачи убедились в этом на собственном опыте. Областная детская клиническая больница работает по системе «Открытая реанимация» уже несколько лет.



– Ежегодно в реанимацию областной детской больницы поступает до 10 детей. В основном это тяжелые онкологические пациенты и дети, имеющие сложную органическую патологию центральной нервной системы, – сообщил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. – Чем быстрее эти дети почувствуют мамины руки, получат мамин уход, тем лучше. В среднем же в реанимации такие пациенты находятся от трех до шести месяцев.



– Мы всегда говорим: ребенку нужно мамино тепло. Это касается не только паллиативных пациентов, которым мы просто поддерживаем жизнь и уже не можем изменить прогноз. Это важно и для детей после операций, тяжелых травм – сразу, как только ребенок начинает сам дышать и приходит в сознание, – рассказала главный врач областной детской клинической больницы Марина Писарева.



Организовал семинар-тренинг в Ярославле благотворительный фонд «Детский паллиатив» при поддержке Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов России и областного департамента здравоохранения и фармации.



– Сейчас мы работаем в тех регионах, где органы здравоохранения готовы продвигать это направление, – отметила директор благотворительного фонда «Детский паллиатив» Карина Вартанова. – Часто люди знают, что надо делать, но не знают как. Мы рассказываем, какие существуют подходы, регламенты, приводим примеры. Мы привозим литературу, которая отвечает практически на все вопросы. Если говорить о тех, что уже в проекте, – это Самара, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Владивосток и Тамбов. То есть территорий охвачено пока не так много. Чисто технически это трудоемкая история, но мы надеемся, что со временем все получится.



В семинаре приняли участие врачи отделений анестезиологии и реанимации, патологии новорожденных, онкологи и неврологи.