​17 апреля с круглого стола в ярославской школе №49 в регионе стартовала V Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. В мероприятии приняли участие педагоги и ученики десятого класса социально-гуманитарного профиля. Доступным языком о бюджете, его формировании и ключевых параметрах ребятам рассказал первый заместитель директора областного департамента финансов Алексей Долгов.



– Все участники нашего мероприятия – умники и умницы. Они не только уверенно отвечали на достаточно сложные вопросы, но и, несмотря на юный возраст, рассуждали о финансовых процессах, – отметил Алексей Долгов. – Знания в этой сфере очень важны, поскольку в будущем, когда молодые люди окончат школу и поступят в вузы, они будут являться активными потребителями финансовых услуг, в том числе бюджетных. Вся неделя с 17 по 24 апреля посвящена обучению молодого поколения основам финансовой грамотности. Это не только новые знания, но и формирование у подрастающего поколения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным деньгам.



Всероссийская неделя финграмотности проходит каждый год при поддержке Министерства финансов РФ. В ее рамках на территории области будет организована серия масштабных информационно-просветительских мероприятий, в числе которых – деловые игры, семинары, лекции-экскурсии, онлайн-вебинары для родителей. Подрастающему поколению расскажут о цифровизации финансовых услуг, о том, как обезопасить себя от финансового мошенничества, а также научат считать деньги по-взрослому. Один из необычных форматов – квест «Финансовый детектив». Он состоится 24 апреля в средней школе №15 Ярославля.



С полным списком мероприятий недели финансовой грамотности в регионе можно ознакомиться на портале «Вашифинансы.рф». Для тех, кто не сумеет посетить их лично, доступна онлайн-программа. Кроме того, до 24 апреля ученики школ, колледжей и техникумов, студенты могут принять участие во всероссийском конкурсе эссе на тему финансовой грамотности.



Справка



Всероссийская неделя финансовой грамотности организована в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».