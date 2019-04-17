​В этом году в связи с изменениями федерального законодательства вывозом мусора, собранного на субботниках и при ликвидации несанкционированных свалок, вправе заниматься только региональный оператор в сфере обращения с ТКО – в Ярославской области это ООО «Хартия». Сегодня нововведение обсудили на совещании в Правительстве региона, которое прошло в режиме видео-конференц-связи с муниципальными образованиями.



– Региональный оператор будет вести работу строго в рамках договоров, – подчеркнул первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. – Если речь идет об общегородских, общепоселковых субботниках, то заключить договоры должны органы местного самоуправления, если об уборке на территориях частных предприятий – их владельцы, во дворах – управляющие компании. Регоператор организует вывоз и доставку отходов на полигон самостоятельно либо посредством привлечения подрядных организаций.



По мнению специалистов, применение нового алгоритма организации вывоза отходов даст возможность избежать образования очередных несанкционированных свалок по итогам субботников, так как позволит отследить путь мусора от места сбора до полигона.



– Прием ТКО полигонами осуществляется исключительно через пост весового контроля, так что объем тоже будет учтен, – отметил директор ярославского филиала ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Стоимость услуги рассчитывается исходя из установленного в регионе тарифа.



Особое внимание на заседании было уделено выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. В текущем году в рамках реализации новой экологической политики в регионе контроль за этим будет максимально усилен. Данное направление является одним из параметров оценки работы районных и городских администраций в «Рейтинге-76».



Вывоз мусора также вправе осуществлять только региональный оператор. И в этом году данные, предоставленные муниципальными образованиями, будут сверяться с его реестром.



Как сообщили представители ООО «Хартия», в этом году уже ликвидировано 30 несанкционированных свалок.



– Каждое муниципальное образование сегодня должно приложить все усилия для того, чтобы организовать процесс оперативного взаимодействия с единым региональным оператором. И по организации субботников, и по ликвидации несанкционированных свалок, и по оборудованию и содержанию контейнерных площадок в нормативном состоянии, – отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. – Наша общая задача – сделать поселки и города чистыми.



Ежегодные мероприятия по уборке территорий населенных пунктов традиционно проходят в регионе в Дни защиты от экологической опасности, которые на этот раз продлятся по 8 мая. В Ярославле общегородской субботник запланирован на 20 апреля. Уборка территорий начнется с 9 утра. Перечень мест, где будет организована выдача инвентаря и установлены бункеры, можно узнать на сайте мэрии: https://city-yaroslavl.ru/events/74550/.