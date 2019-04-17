​17 апреля в Правительстве области прошла встреча с учащимися ярославской школы №12, ставшими призерами всероссийского конкурса на лучший стенд «Эколята – молодые защитники природы». Дипломы ребятам вручил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.



– Вы уже активно включились в сложную работу по сохранению природы родного края, став эколятами, – сказал школьникам Роман Колесов. – Конкурс, в котором вы успешно приняли участие, – один из важных этапов природоохранных проектов, реализующихся в нашем регионе в рамках новой экологической политики. Каждый из вас приложил немало усилий, проанализировал специальную литературу, а также использовал собственные наблюдения при оформлении тематических стендов. Уверен, что при этом вы получили много новой информации о природе родного края, а также о том, как необходимо ее защищать. Надеюсь, что желание сделать мир чище и безопаснее не покинет вас, когда вы повзрослеете, а может быть, станет в будущем вашей профессией.



В конкурсе приняли участие 132 воспитанника образовательных организаций из 16 муниципальных районов и городских округов Ярославской области. Работы победителей регионального этапа во всех возрастных группах были направлены на всероссийский этап. Помимо учащихся школы №12, отмечены воспитанники двух учреждений Ростова – детского сада №8 и центра природы и экспериментальной деятельности. Они стали лауреатами конкурса.



Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята» реализуется в Ярославской области с 2017 года по инициативе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Государственной Думы Российской Федерации.



– Ярославская область одной из первых активно включилась в Год экологии в новые федеральные проекты, направленные на эковоспитание, – отметила член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Наталия Косихина. – Это чрезвычайно важно для будущего региона, ведь цель этой работы – передача детям теоретических и практических знаний в сфере экологии, привитие бережного отношения к природе.



В настоящее время в природоохранном проекте «Эколята» участвует 150 образовательных организаций из 16 муниципальных районов Ярославской области.