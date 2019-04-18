​В регионе прошла серия встреч в рамках проекта «Ярославский управдом». Собственники жилья, представители областного департамента охраны окружающей среды и природопользования, а также регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Хартия» говорили на площадках Кировского и Ленинского районов Ярославля, Гаврилов-Ямского и Борисоглебского районов.



Обсуждали замену контейнеров, уборку мест складирования мусора, установку дополнительных бункеров, нормы накопления ТКО, а также заключение договоров с юридическими лицами и другие вопросы, связанные с внедрением новой системы обращения с отходами.



– Разъяснительная работа с населением – необходимое условие наиболее комфортного перехода граждан на новую экологически безопасную систему сбора и утилизации ТКО, – подчеркнул начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Часто люди не до конца понимают, каким образом рассчитывался норматив накопления. Мы объясняем. Нормативы накопления ТКО в регионе были утверждены на основании фактических замеров массы, объема мусора в местах его накопления в муниципальных образованиях с учетом сезонных изменений. Масса определенного объема отходов в каждой точке определялась методом взвешивания. Данные, полученные в результате фактических сезонных замеров, были усреднены. В норматив включен объем накопления крупногабаритных отходов, в случае с индивидуальным жилым сектором – ТКО, образованных в результате сноса и омоложения зеленых насаждений.



Норматив накопления ТКО в Ярославской области на сегодня остается одним из самых низких в Центральном федеральном округе и для жителя многоквартирного дома составляет 2,138 кубометра в год, для жителя индивидуального жилого строения – 2,423 кубометра в год.



В ходе встреч говорили также о компенсациях за коммунальные услуги. Специалисты департамента напомнили, что за услугу по обращению с ТКО они начисляются автоматически всем, кому положена льгота. Главное условие – вовремя оплатить квитанцию за предыдущий месяц. Компенсация начисляется 15-го числа месяца, следующего за датой оплаты.



Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» с начала работы единого регионального оператора, с 1 сентября 2018 года, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами выделена из структуры платы за жилое помещение в отдельную графу и оплачивается отдельно.