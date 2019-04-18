​Профессор Московского института онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Владимир Соболевский провел для ярославских врачей и студентов ЯГМУ мастер-класс по применению новейшей методики удаления опухоли молочной железы.



– До сих пор рак молочной железы занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге заболеваемости – как в России в целом, так и в нашем регионе, – отметил директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» основные усилия для снижения смертности от злокачественных новообразований в настоящее время направлены на профилактическую работу, предупреждение и своевременное выявление заболеваний. Благодаря совершенствованию методов диагностики в 2018 году выявлено 718 пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы, и большинство – на ранней стадии.



На мастер-классе был показан новый метод определения пораженных лимфоузлов с помощью введения в них специального контраста-красителя, благодаря которому очаг опухоли можно обнаружить за считанные минуты.



– Обычно рак молочной железы подразумевает удаление сразу трех лимфоузлов. Закончиться такая операция может новой патологией – сильным отеком, лечить который ничуть не проще, – рассказал Владимир Соболевский. – При использовании нового метода контрастируется группа первых сигнальных лимфоузлов, которые удаляются и отправляются на срочное гистологическое исследование. Если морфолог не видит в этих узлах никаких клеток, метастаза, то совершенно надежно мы можем избежать полной лимфодисекции. Кроме того, операция еще и органосохраняющая.



Максимально щадящие, органосохраняющие методики хирургического лечения ранних раков молочной железы являются мировым трендом, за которым следуют и специалисты ЯОКОБ. Теперь важная задача – поставить такие операции на поток.



– 5 – 7 лет назад мы имели крайне негативные показатели по раку молочной железы. Это и колоссальная смертность, и колоссальная запущенность. Но благодаря работе, которая ведется на протяжении последних лет, эта ситуация меняется, – сказал главный врач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров. – Все реже и реже к нам попадают женщины с запущенными формами рака молочной железы, который очень сложно лечить.



В этом году на базе областной клинической больницы планируется открыть центр позитронно-эмиссионной томографии, который позволит увеличить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях. Общий объем финансирования проекта – 300 миллионов рублей.