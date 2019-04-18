​По результатам исследования, проведенного специалистами Роскачества, кефир марки «Ярмолпрод» получил максимальный балл и был признан одним из лучших в стране. Первое место с ним разделила продукция марок «Молочная благодать» и «Свитлогорье».



Кефир исследовали на наличие тяжелых металлов, бактерий, сальмонеллы, а также на качество молока и закваски, присутствие антибиотиков. Всего было исследовано 47 сортов кефира по 35 критериям. Проверена продукция из Рязанской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Тульской, Тверской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики и Республики Башкортостан.



– Безусловно, приятно, что ярославская продукция отмечена в числе лучших, – сказала председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности регионального департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – Наши производители стараются отвечать запросам потребителей, регулярно участвуют в престижных отраслевых конкурсах, имеют множество наград самого высокого статуса. На предприятии – победителе рейтинга Роскачества постоянно ведется техническое перевооружение и развитие инфраструктуры: построена собственная газовая котельная, имеется свой автопарк для доставки молока-сырья с ферм на предприятие и готовой продукции в торговые точки.



Валентина Шишина также добавила, что технологическое оборудование на заводе полностью заменено на новое. Так, например, используется бактофуга, которая очищает молоко-сырье не только от механических примесей, но и от микроорганизмов. А для производства творога смонтирована автоматизированная линия закрытого типа, что позволяет получать продукцию не только с отличными органолептическими показателями, но и стабильного качества по микробиологии. Вся продукция герметично упаковывается.



Справка



ООО «Ярмолпрод» (Ярославский молочный комбинат) основано в 1925 году и является крупнейшим производителем молочной продукции в регионе. В настоящее время на предприятии работают около 300 человек. Компания специализируется на производстве молока питьевого, кисломолочных продуктов, сметаны, творога, масла сливочного под торговыми марками «Ярмолпрод», «Обережье», «Бояр». Используется сырье, производимое на собственных сельхозпредприятиях и предприятиях Ярославской области.