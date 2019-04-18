​18 апреля в честь Международного дня памятников и исторических мест Ярославская область превратилась в большую экскурсионную площадку. Бесплатно посетить ключевые объекты культурного наследия в сопровождении специалистов, рассказавших об их истории, можно было в пяти городах: Ярославле, Ростове, Угличе, Тутаеве, Рыбинске. Кроме того, в селе Вятском во всех музеях прошли дни открытых дверей.



– Наша область обладает уникальным культурным и историческим наследием, которое требует внимания и от органов власти, и от жителей. Поэтому в Международный день памятников постарались максимально расширить возможности экскурсионных посещений объектов для всех желающих, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Привлечение внимания общественности к делу сохранения культурного и исторического наследия чрезвычайно важно. Отрадно, что за последние два с половиной года дело охраны объектов культурного наследия стало важным практически для каждого жителя Ярославской области. Вместе с выстраиванием новых межведомственных форм работы с органами местного самоуправления нам удалось создать результативный механизм взаимодействия и с активными жителями региона, экспертами, а работа по предупреждению и пресечению нарушений законодательства в данной сфере стала более эффективной.



Ярославская область – одна из наиболее интересных в России с точки зрения культурного наследия. Именно здесь можно увидеть наибольшую концентрацию шедевров русского зодчества XVI – XVII веков. Например, в Ростове сохранился уникальный комплекс объектов, от обетных храмов царя Иоанна Грозного и голландской земляной крепости Яна Корнелиуса ван Роденбурга до Архиерейского двора.



– В День памятников и исторических мест было организовано восемь экскурсионных маршрутов, – отметил директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Важно, что экскурсоводами выступили эксперты по сохранению объектов культурного наследия и члены общественного совета при нашем департаменте. Это дало возможность участникам экскурсий максимально всесторонне ознакомиться не только с уникальной архитектурой памятников, но и с археологическим наследием нашего региона.



Завтра в рамках празднования Международного дня памятников и исторических мест состоится день открытых дверей в архивах Ростова (Советская площадь, 8) и Ярославля (улица Советская, 68). Сбор гостей – в 10.00. Их ждет обзорная лекция-экскурсия с демонстрацией образцов документов. Для посещения архивов при себе необходимо иметь паспорт.