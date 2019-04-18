​18 апреля исполнился 61 год со дня образования службы по надзору за безопасной эксплуатацией техники.



– Главной задачей службы гостехнадзора все эти годы оставалось и остается обеспечение безопасности населения, – подчеркнул начальник региональной инспекции административно-технического надзора Сергей Кайгородов. – Ведь от того, насколько готова и исправна самоходная техника, зависит безопасность не только ее владельца, но и окружающих людей. Только за прошлый год службой гостехнадзора на территории региона выявлено и пресечено 1860 правонарушений и наложено штрафов на общую сумму более 1 миллиона 330 тысяч рублей.



С 1998 года государственные инспекции гостехнадзора осуществляют деятельность как самостоятельные органы исполнительной власти субъектов РФ, и в сферу деятельности сотрудников вошла выдача удостоверений на право управления практически всеми видами регистрируемых машин, а не только сельскохозяйственных. Кроме того, государственные инженеры-инспекторы стали определять соответствие требованиям образовательного процесса оборудования и оснащенности учебных учреждений, осуществляющих подготовку трактористов, трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин.



Вместе с тем основной задачей остается надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним и за соблюдением правил их эксплуатации.



В данный момент в региональной инспекции административно-технического надзора трудятся более шестидесяти человек, из которых 18 являются сотрудниками гостехнадзора. Ежегодно специалисты подразделения проводят мероприятия по предотвращению и пресечению правонарушений при эксплуатации 27 тысяч единиц техники и прицепов к ним. Кроме того, осуществляется регистрация около четырех с половиной тысяч единиц техники, а также выдача удостоверений тракториста-машиниста трем с половиной тысячам жителей региона.