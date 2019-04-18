​29 новых мест установки рекламных конструкций согласованы и включены в региональную схему размещения. Решение принято на заседании комиссии по размещению рекламных конструкций на территории Ярославской области.



– С начала года выдано порядка 50 разрешений на установку рекламы, – рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. – Главная задача работы комиссии – коллегиально решать вопросы о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории региона. Департамент работает в направлении максимального упрощения процедуры подачи документов для заинтересованных лиц. Сейчас это можно сделать через МФЦ, в дальнейшем планируется задействовать портал госуслуг.



Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке. Прежде всего объекты должны соответствовать единым для всего региона правилам размещения рекламы. Они утверждены в прошлом году и отражены в приказе департамента о типах и видах рекламных конструкций, разрешенных на территории Ярославской области.



На Геопортале региона размещена актуальная информация о расположении и характеристиках всех отдельно стоящих объектов. Каждое рекламное место экономически просчитано так, чтобы и участники рынка, и бюджеты всех уровней могли получать доход от этого вида деятельности. Сейчас в схеме более 1700 мест.



Специалисты регулярно проводят проверки соблюдения правил установки рекламных конструкций. За 2018 год демонтировано около 500 незаконных крупноформатных объектов. В этом году – уже порядка 150. Это позволило существенно расширить возможности для фирм, работающих в рамках единого правового поля.



Подробную информацию о типах и видах рекламных конструкций, размещение которых контролируется департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, можно найти на странице департамента, в разделе «Документы»: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/reklama/razr_na_ustan.aspx?fbclid=IwAR1yMOqLWGlQKY7pGHh38JfTR71zevzsLCtPDZ_WNLDLIA8GKl4h7HsCZzQ.