​Команда Ярославской области сегодня отправилась в Ростов-на-Дону, где с 19 по 24 апреля примет участие в XVIII молодежных Дельфийских играх России. Сюда приглашены более 2 тысяч юных талантов в возрасте от 10 до 25 лет из разных регионов.



В ярославской команде 21 участник: студенты, школьники, представители творческих коллективов. Они будут бороться за победу в 9 номинациях: «Баян/аккордеон», «Саксофон», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Сольное народное пение», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Парикмахерское искусство» и «Дизайн одежды».



– Поддержка талантливых детей и молодежи – это наш приоритет, и в регионе сформировано много интересных программ, которые позволяют юным дарованиям заявить о себе, – сказала директор областного департамента культуры Марина Васильева. – Попасть в дельфийскую команду – это уже достижение, потому что конкуренция при отборе очень высокая. Желаю нашим ребятам удачного выступления и успехов в реализации своих творческих способностей.



За последние три года ярославцы завоевали на Дельфийских играх 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы, шестеро участников получили звания дипломантов.



На этот раз соревнования пройдут по 29 номинациям, связанным с классическими, народными и современными видами искусства. Тематика проекта связана с Годом театра, подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 115-й годовщины со дня рождения Михаила Шолохова, а также с волонтерством и народным творчеством.



Впервые премии вручат не только индивидуальным исполнителям, но и коллективам. Шесть лучших команд на закрытии игр получат дельфийские кубки.



Кроме конкурсный программы участников Дельфийских игр ждут мастер-классы, научно-практические и зрелищные мероприятия.



Справка



Ярославская область принимает участие в Дельфийских играх с 2003 года. В 2007-м региональный центр сам был дельфийской столицей – принимал VI молодежные Дельфийские игры России «Великие даты. Великие люди». В дельфийском рейтинге за 2018 год Ярославская область – на 13-м месте среди 85 субъектов Российской Федерации.