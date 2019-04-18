​Сегодня в Центре патриотического воспитания начала работу региональная патриотическая конференция «Помним. Гордимся. Не подведем. Молодежь Ярославии». В ней принимают участие более 130 человек: специалисты, осуществляющие патриотическое воспитание, руководители клубов и объединений, а также молодые активисты.



На открытии конференции были названы 18 победителей областного смотра-конкурса на лучший проект в сфере патриотического воспитания. В их числе – инициатива Союза студентов «История для каждого», «Флаг над колыбелью» Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, «Крепкая семья – сильная Россия» молодежного центра «Максимум» Рыбинска и другие.



– На конференции мы подведем итоги работы по патриотическому воспитанию, а также наметим план дальнейших действий, – отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – Сегодня нам крайне необходимо знать аудиторию, с которой мы работаем. Поэтому на многих площадках конференции будем говорить о трендах в молодежной среде и обо всем, что волнует современную молодежь.



В рамках деловой программы конференции участники дискуссии обсудили особенности и эффективные способы взаимодействия с представителями двух возрастных групп: миллениалов и поколения Z – людей, «родившихся с планшетом в руках». Экспертом выступила доктор педагогических наук, заведующая кафедрой социальной педагогики и организации работы с молодежью ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Ирина Тарханова.



Отдельное внимание в ходе конференции было уделено социальным сетям как инструменту коммуникаций с различными молодежными группами. Также участников мероприятия ждут серьезный разговор об информационной безопасности и беседа о социальном значении положительного видеоконтента.