​С понедельника во всех муниципальных образованиях объявлен пожароопасный период. В его рамках реализуется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возгораний в лесах и рядом с ними.



18 апреля текущую ситуацию проанализировали на заседании межведомственного штаба по контролю за пожароопасной обстановкой в Ярославской области.



– С учетом того, что в 80 процентах случаев огонь переходит на деревья с прилегающих территорий, им необходимо уделять особое внимание, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Особенно сейчас, с учетом приближающегося дачного сезона и предстоящих майских праздников, во время которых количество желающих посетить места отдыха на природе возрастает в разы. В ряде районов уже фиксируются палы сухой травы. В целях недопущения ухудшения обстановки необходимо усилить работу межведомственных оперативных групп, которые осуществляют контроль за ситуацией.



Отмечено, что в Ярославле уже зафиксировано 126 случаев пала сухой травы, в Переславле-Залесском – 37, в Тутаевском районе – 21, в Угличском – 12. Главам муниципальных образований рекомендовано ввести особый противопожарный режим. Это уже сделано в Ярославском и Ростовском районах. Там запрещены разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, а также приготовление пищи на открытом огне и углях. Ограничено и проведение всех видов пожароопасных работ, кроме осуществляемых в специально отведенных и оборудованных местах.



В условиях особого противопожарного режима дачники и жители частных домов должны обеспечить наличие на своей территории емкостей с водой объемом не менее 200 литров или огнетушителей. Органы местного самоуправления, собственники земельных участков обязаны провести работу по созданию противопожарных минерализованных полос, препятствующих распространению ландшафтных пожаров.



На заседании было принято решение усилить профилактическую работу с населением, в том числе через СМИ. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит штраф: гражданам – до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч рублей, юридическим – до миллиона рублей. В определенных случаях – уголовная ответственность.



В пожароопасный период 2018 года за нарушения в лесах оштрафованы 19 граждан, 75 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и 72 юридических лица на общую сумму более 7 миллионов рублей. На территории области дважды вводился особый противопожарный режим продолжительностью 21 день. Благодаря комплексной подготовке и налаженному межведомственному взаимодействию в лесах было зафиксировано только два возгорания. Оба оперативно ликвидированы и не причинили значительного ущерба.