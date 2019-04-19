​В рамках новой экологической политики в образовательных учреждениях региона реализуются разноплановые проекты, направленные на формирование бережного отношения к природным ресурсам.



Так, в детском саду №167 Ярославля экологическое направление в образовательных программах выбрано приоритетным. Специализированные занятия организованы в интерактивной форме, что позволяет малышам лучше усваивать материал.



Новой темой стала «Вторая жизнь ненужных вещей». Ребята представили на суд жюри поделки из вторсырья, которые смастерили вместе с воспитателями и родителями. По итогам мероприятия каждый из ребят получил в подарок сувенир, изготовленный из вторичных материалов, которые впоследствии можно будет переработать снова, а также иллюстрированные альбомы о природе Ярославского края и билеты в зоопарк.



– Большинство из нас считает, что избавиться от мусора можно, если его закопать или сжечь, но при этом вредные вещества попадают в почву, в реки и озера, отравляя воду, которую мы пьем, в воздух, которым дышим, – отметил директор детского сада №167 Дмитрий Сироткин. – Проблема уничтожения отходов останется, если ее не решать. Наша образовательная программа ориентирована на формирование у подрастающего поколения экологической культуры поведения, бережного отношения к природе.



На занятии ребятам рассказали, что ежегодно человек производит огромное количество отходов, и это приводит к образованию свалок. Но каждый может внести свой вклад в улучшение экологической обстановки на планете, давая новую жизнь старым вещам.



– Ежегодно в регионе проводится более 140 мероприятий экологической направленности, включая тематические уроки, интерактивные игровые программы, конкурсы и акции, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Совместно с региональным оператором в сфере обращения с ТКО для учащихся школ и воспитанников детских садов уже проведено более 60 занятий на тему раздельного сбора отходов. Формирование у ярославцев культуры бережного отношения к природным ресурсам позволит усилить экологическую безопасность нашей области.