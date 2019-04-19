​13 представителей общественности награждены благодарностями Правительства Ярославской области за большой вклад в сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.



– За последний год удалось многое сделать для организации взаимодействия с общественностью, – отметил директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. – Это сотрудничество чрезвычайно важно для сохранения объектов культурного наследия в регионе. Начал активно работать новый состав общественного совета при департаменте. Создан научно-методический совет, члены которого оказывают экспертную помощь в проектах, реализуемых департаментом. Кроме того, идет формирование института общественных инспекторов, что даст возможность максимально усилить контроль за памятниками культурного и исторического наследия, которыми чрезвычайно богата наша Ярославская область.



Александр Филяев добавил, что новые формы взаимодействия с экспертами и активными представителями общественности дают дополнительные возможности для решения вопросов по предупреждению и пресечению нарушений законодательства в данной сфере.



Один из награжденных – секретарь общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Иван Фролов.



– Каждый из нас воспринимает охрану объектов культурного наследия как общее дело, – подчеркнул он. – Поэтому мы оказываем содействие департаменту в решении всех спектров вопросов в сфере охраны объектов культурного наследия. Уверен, что и в дальнейшем взаимодействие власти с общественностью будет таким же слаженным и продуктивным.