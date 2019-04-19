​В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходила в Ярославской области с 15 по 21 апреля, более 2 тысяч учащихся образовательных учреждений посетили ведущие промышленные предприятия региона.



«Неделя без турникетов» – часть федеральной программы «Работай в России», которая реализуется с 2014 года при поддержке Союза машиностроителей страны.



– Ярославская область традиционно участвует в акции, которая является действенным инструментом повышения престижа рабочих профессий и одним из элементов образовательной системы, знакомящей подрастающее поколение с промышленным потенциалом региона, – сказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Участие в подобных мероприятиях помогает ребятам расширить представление о действующем высокотехнологичном производстве, а также определиться с выбором будущей профессии.



В числе предприятий, которые открыли свои двери для учащихся, ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева – филиал АО «Желдорреммаш», филиал АО «Кордиант» в Ярославле (Ярославский шинный завод), ПАО «Ярославский радиозавод», ПАО «Ярославский судостроительный завод», ООО «Компания Дизель», АО «ПК «Ярославич», ООО «ПолиЭР», ПАО «Ростовский оптико-механический завод», ПАО «Тутаевский моторный завод», АО «Рыбинский завод приборостроения», ООО «ПО «Сады Аурики» и другие.



Для ребят были организованы экскурсии по производственным цехам и участкам, различные мастер-классы и викторины, демонстрация музейных экспонатов.