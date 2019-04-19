​В этом году в областном фестивале «Ярославская студенческая весна» приняли участие более 500 обучающихся в вузах и колледжах. Финалом мероприятия стал гала-концерт во Дворце молодежи.



Каждый год студенты представляют на суд жюри театральные, вокальные, хореографические номера, номера в оригинальном жанре. Наибольшей популярностью вот уже несколько лет пользуется направление «Журналистика»: на этот раз свои работы в этой номинации прислали 44 человека.



– Самые талантливые студенты будут защищать честь региона на всероссийском уровне, – отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. – В ближайшие дни начнется формирование делегации Ярославской области для участия в XXVII всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Перми с 14 по 18 мая. Мероприятие соберет около 3 тысяч участников из 80 регионов страны.



С 2011 года ярославские студенты постоянно занимают на всероссийском фестивале призовые места. Так, в прошлом году они привезли бронзу за концертную программу «А дома лучше».