​В этом году свои жилищные условия за счет средств областного бюджета смогут улучшить девять реабилитированных граждан. Пять из них уже получили именные свидетельства на общую сумму 5,9 миллиона рублей.



– Мы впервые приняли программу по улучшению жилищных условий этой категории граждан, – рассказал заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Всего в областном сводном списке 16 реабилитированных.



Субсидия предоставляется в порядке очереди согласно областному сводному списку реабилитированных лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Документ формирует управление по социальной и демографической политике Правительства региона на основании данных, предоставленных городскими и районными администрациями.



– В этом году на улучшение жилищных условий реабилитированных лиц в областном бюджете предусмотрено 11 миллионов рублей, – сообщила начальник управления Марина Башмашникова.



Справка



Подпрограмма «Улучшение жилищных условий реабилитированных лиц» реализуется в рамках ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы.