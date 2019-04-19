|20 апреля во всех районах Ярославля пройдет общегородской субботник. Уборка территорий начнется с 9 утра.
– В этом году география уборки территорий максимально расширена с учетом пожеланий горожан, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В Ярославле субботник пройдет на 27 основных площадках.
Перечень мест проведения субботников, где будет организована выдача инвентаря и установлены бункеры, можно узнать на сайте мэрии города: https://city-yaroslavl.ru/events/74550/. Для участников мероприятий на ряде площадок будет работать полевая кухня, подготовлены развлекательные программы.
Ежегодные мероприятия по уборке дворов, парков и скверов в этом году в регионе проводятся в рамках Дней защиты от экологической опасности, которые продлятся до 8 мая.
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вчера, 15:45
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