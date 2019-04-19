​19 апреля в региональной торгово-промышленной палате прошла стратегическая сессия «Сотрудничество российских предприятий с Китаем. Перспективы, развитие экспорта, подводные камни», организованная Центром экспорта Ярославской области. В работе приняли участие более 50 представителей предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересованных в экспортной деятельности в КНР.



Цель сессии – познакомить предприятия региона с теми инструментами, которые необходимы для работы на китайском направлении, а также с существующими мерами поддержки экспортеров.



В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 24,5 процента. Китай прочно занял позицию основного торгового партнера Ярославской области: на него приходится 21,1 процента всего товарооборота региона в 2018 году. По объему экспорта из Ярославской области Китай также занял первое место в прошлом году.



– Сегодня российско-китайское взаимодействие идет по широкому спектру направлений, включая интенсивные контакты на высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи, партнерство на международной арене, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Китай является очень привлекательным зарубежным рынком для экспорта из России, демонстрирующим хорошую динамику роста. Для нас крайне важно, чтобы конкретные предприятия, в том числе из числа малого и среднего бизнеса, нашли свою нишу в сотрудничестве с этой страной и чувствовали себя комфортно.



Одна из ключевых задач Центра экспорта Ярославской области – помочь компаниям, планирующим экспорт в Китай, по всему спектру вопросов: от поиска партнеров, консультаций по сертификации, защите торгового знака, перевода материалов на китайский язык до участия в отраслевых выставках, проверки контрагентов и экспертной оценки экспортного контракта.



Еще один инструмент, востребованный компаниями региона, – бизнес-поездки в страну планируемого экспорта, которые помогают наладить прямые контакты с закупщиками, потенциальными дилерами и дистрибьюторами. В рамках стратегической сессии представители трех компаний – участниц бизнес-миссии в Китай, состоявшейся в марте 2019 года, поделились своим опытом. Они рассказали о проведении переговоров, ценовой политике, вкусовых предпочтениях, требованиях к упаковке, корректировке своей стратегии выхода на китайский рынок.



– Изначально нужно исходить не из того, что компания производит в России сегодня, а из того, что покупают в Китае сейчас и что будут покупать завтра, – сказал генеральный директор консалтингового агентства «China SMM» Валерий Кайгородов. – Китай – это не только емкий рынок с миллиардом потенциальных покупателей, но и тысячи конкурентов. Необходимо правильно настроить маркетинговые инструменты для развития продаж, чтобы освоить имеющиеся ниши в ближайшие пять лет. Иначе потом необходимо будет бороться за то, чтобы вытеснить кого-то из конкурентов, а это в сотни раз затратнее, чем занять пустую нишу.



В Китае традиционно пользуются спросом продукция отечественного машиностроения, древесина и изделия из нее, бумага и картон, готовые продукты из зерна, злаков, муки, обувь. В последнее время в Китае наблюдаются своеобразный бум и мода на импортные товары повседневного спроса, что объясняется ростом благосостояния китайских потребителей.



Одной из площадок, на которых ярославские предприятия могут представить свою продукцию китайским партнерам, станет Международная выставка потребительских товаров, которая пройдет 18 – 19 июня в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Среди участников ожидаются закупщики из КНР, нацеленные на поиск интересных товаров по следующим группам: пищевые продукты, напитки, одежда, ювелирные изделия, косметика, товары для красоты и здоровья и т. д.



Регион планирует представить коллективный стенд, который будет организован при содействии Центра экспорта.