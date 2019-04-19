​19 апреля в регионе пройдет всероссийская социально-культурная акция «Библионочь». На этот раз она будет посвящена Году театра в России.



Ровно в 18.00 для всех желающих откроются двери областной детской библиотеки имени И.А. Крылова. Гостей ждут литературные викторины, импровизации, актерские тренинги, мастер-классы в творческой мастерской по созданию пальчиковых кукол и любимого героя Петрушки. Кроме того, будет организована выставка лучших книг о театре из фонда библиотеки.



Библиотечное пространство «Театральная бессонница» предложит участникам мероприятия интеллектуальные и творческие задания с финальным выходом на сцену. На площадке «Играем в театр» старшеклассники покажут инсценировки русской классики, а артисты ярославского театра-студии «Балаган» проведут тренинг для начинающих актеров и продемонстрируют, как безобидный детский стишок превращается в захватывающий триллер. Также в Крыловке можно принять участие в акции «Подари ребенку книгу».



В акции ежегодно принимает участие и областная научная библиотека имени Н.А. Некрасова, где с 19.00 развернется театральная «Библионочь без названия, или Одноактная пьеса в трех этажах». Программу откроет клуб исторической реконструкции «Оружейная башня». Гостям покажут шоу и пригласят на квест «Вся жизнь – театр».



В конференц-зале библиотеки учащиеся Ярославского музыкального училища имени Л.В. Собинова представят театральную композицию «Сказ о первом русском актере», посвященную Федору Волкову. Театр-студия «Балаган» выступит с концертной программой «...А люди в нем актеры»: прозвучат песни из мюзиклов и спектаклей, скетчи, шутки.



Для любителей камерной обстановки Некрасовская библиотека предложит цикл лекций. Как проектировался и строился Ярославский ТЮЗ, расскажет почетный архитектор России Аркадий Бобович, о музыке театра – ведущий библиотекарь отдела культуролог Юлия Корельская. Также будет показан кукольный спектакль «Сказ о Ярославе Мудром и славном городе Ярославле» в исполнении артистов театра-студии «Странник», пройдут мастер-классы по созданию театральных масок и открыток, игрушек из фетра для мини-спектаклей, а также по каллиграфии.



На протяжении всего мероприятия в холле будет работать костюмированная фотозона. Разместившие фотографии с хештегом #Ночь_у_Некрасова на личных страницах в социальных сетях автоматически включаются в борьбу за победу в библиотечном конкурсе.



Вход на все мероприятия свободный. Подробные программы мероприятий размещены на официальных сайтах библиотек.