​19 апреля в Переславле-Залесском прошла международная природоохранная акция «Марш парков». В ней приняли участие более 200 школьников и педагогов.



– Главная задача акции – воспитание в подрастающем поколении чувства гордости за природное и культурное достояние Переславского края, а также привлечение внимания к важности бережного отношения к особо охраняемой территории, – рассказала первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева. – В рамках реализации в Ярославской области новой экологической политики образовательные проекты, направленные на формирование навыков и знаний по охране окружающей среды и природопользования, занимают приоритетные позиции.



В этом году экологическая акция прошла под девизом «Сохраним места обитания растений и животных!». Все желающие познакомились с работой подразделений национального парка.



В рамках мероприятия прошел форум, где обсуждались аспекты природоохранной деятельности, выступили победители XVIII фестиваля экологических театров «Проталинки», а также была организована выставка работ участников художественного конкурса «Страницы Красной книги». Школьники приняли участие в квесте и других эколого-просветительских программах.