​19 апреля в поселке Песочное Рыбинского района прошел первый экономический форум «Развитие сельских территорий: решаем проблемы вместе». На площадках пяти деловых сессий предприниматели, представители туриндустрии и сферы образования обсудили актуальные вопросы развития отдаленных населенных пунктов и повышения инвестиционного потенциала моногородов.



– Развитию моногородов Правительство региона уделяет особое внимание, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – В трех из них созданы территории опережающего развития. В сложной ситуации монопоселение Песочное, где прекращена работа градообразующего предприятия – фарфорового завода. Тем не менее органы местного самоуправления смогли объединить местных жителей, создать уникальную атмосферу, когда люди сами стремятся к тому, чтобы развивать территорию, на которой живут. И одна из главных задач сегодняшнего форума – найти новые точки роста, чтобы Песочное и соседние населенные пункты наращивали экономический потенциал, повышая свою привлекательность для новых инвесторов.



По итогам форума подписано 11 соглашений и намерений о сотрудничестве в сфере образования, туризма, промышленной кооперации. В частности, будет продолжена работа по взаимодействию между фабриками «Волжанин» и «Ярославский бройлер» и малым бизнесом поселка Песочное. В сфере туризма запланированы апробация маршрута «Заводская слободка», создание событийной карты Рыбинского муниципального района и другие мероприятия. В результате мер по развитию туротрасли Рыбинского района турпоток должен увеличиться по итогам года на 10 процентов.



Также будут проведены мероприятия по благоустройству общественной территории, расположенной между Песоченской школой и администрацией сельского поселения Песочное.



Продолжил форум фестиваль «Песоченская мозаика», в рамках которого все желающие смогли посетить музеи поселка, фестиваль постной кухни, принять участие в мастер-классах, Березняковских гуляньях и в создании мозаичного панно с брендом поселка. В чайной гостиной участникам праздника было предложено отведать местные яства: особенный чайный напиток, печенье из песоченской пекарни, а также познакомиться с известным во всем мире первомайским фарфором.



Форум организован при поддержке департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.