​​20 апреля во всех районах Ярославля в рамках акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» была проведена уборка парков, скверов, зеленых зон, побелка деревьев. Участие в работе приняли представители Правительства области, мэрии города, предприятий, организаций, неравнодушные граждане.



– Сегодня дан старт мероприятиям по благоустройству и уборке территорий во всем регионе, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Важно, что в процессе этой работы мы не только делаем нашу землю чище и помогаем природе, но и получаем дополнительный импульс для переосмысления своего отношения к ней и к тому, что мы можем сделать для сохранения окружающей среды. В рамках реализации новой экологической политики в регионе значительно возросла активность жителей в вопросах экологической безопасности. Поэтому во всех муниципальных образованиях в этом году максимально расширена география уборки территорий с учетом предложений граждан.



Например, в Ярославле генеральная уборка прошла на 27 основных площадках. Предварительно региональный оператор в сфере обращения с отходами ООО «Хартия» установил в местах уборки дополнительные бункеры для оперативного вывоза собранного по итогам субботников мусора.



– На Первомайском бульваре традиционно собирается много людей, которые хотят приложить усилия, чтобы зона ЮНЕСКО – сердце города Ярославля – преобразилась после зимы, – отметила член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Наталия Косихина. – Хороша и задумка организаторов по созданию позитивной атмосферы для участников субботника. Звучит музыка, работает полевая кухня, предусмотрены интерактивные программы для детей, которые пришли сюда вместе с родителями.



В Петропавловском парке старания жителей были усилены трудом членов отряда «Экодесант». Ребята принимали участие в уборке прибрежной части прудов, собирали мусор в парке.



– Мы предпочитаем действовать, а не рассуждать, особенно когда вопросы касаются охраны окружающей среды и природы нашего края, – подчеркнула руководитель отряда «Экодесант» Александра Мурина. – Сегодня особое настроение. Работать здесь, в уникальном, красивом месте, рядом с Петропавловским храмом, в парке, где растут деревья, посаженные в восемнадцатом веке заботливыми руками, чрезвычайно приятно. К слову, мы с ребятами узнали много нового и интересного, общаясь со старожилами во время субботника.



Мероприятия по уборке дворов, парков и скверов в рамках акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» до конца мая будут проходить во всех муниципальных образованиях.