|Дорогие друзья!
На органы муниципальной власти возложено решение ответственных задач по социально-экономическому развитию городских и районных территорий, обеспечению населения коммунальными услугами, благоустройству и созданию комфортных условий для жизни людей.
От профессионализма и компетентности сотрудников напрямую зависит качественное решение вопросов, касающихся жизни населения. Только неравнодушие, эффективное реагирование на обращения граждан, поддержка доброй инициативы на местах, искреннее желание менять жизнь к лучшему и открытый диалог с общественностью обеспечивают поступательное развитие муниципального образования.
Выражаю благодарность депутатам и муниципальным служащим всей Ярославской области за активное участие в реализации программ социально-экономического развития региона и проекта формирования комфортной городской среды «Решаем вместе!». В нашей области он получил признание жителей, став по-настоящему действенным.
Вместе мы учимся управлять территорией, на которой живем, вместе строим наше будущее.
Всем жителям региона желаю мира, добра, здоровья и успехов в осуществлении самых амбициозных планов!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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