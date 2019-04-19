​Дорогие друзья!



На органы муниципальной власти возложено решение ответственных задач по социально-экономическому развитию городских и районных территорий, обеспечению населения коммунальными услугами, благоустройству и созданию комфортных условий для жизни людей.



От профессионализма и компетентности сотрудников напрямую зависит качественное решение вопросов, касающихся жизни населения. Только неравнодушие, эффективное реагирование на обращения граждан, поддержка доброй инициативы на местах, искреннее желание менять жизнь к лучшему и открытый диалог с общественностью обеспечивают поступательное развитие муниципального образования.



Выражаю благодарность депутатам и муниципальным служащим всей Ярославской области за активное участие в реализации программ социально-экономического развития региона и проекта формирования комфортной городской среды «Решаем вместе!». В нашей области он получил признание жителей, став по-настоящему действенным.



Вместе мы учимся управлять территорией, на которой живем, вместе строим наше будущее.



Всем жителям региона желаю мира, добра, здоровья и успехов в осуществлении самых амбициозных планов!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов