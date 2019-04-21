​18 апреля в рамках 23-го Российского интернет-форума РИФ + КИБ состоялась церемония награждения регионов, которые эффективно работают с жителями в социальных сетях. В мероприятии принял участие первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко.



Ярославская область заняла первое место в номинации «Лучшая страница региона в соцсетях».



– Социальные сети в наши дни играют очень важную роль в жизни общества, – отметил заместитель губернатора Андрей Шабалин. – С развитием технологий и мобильного Интернета все больше людей регистрируют свои аккаунты на разных площадках. Специалисты Правительства Ярославской области уже на протяжении нескольких лет уделяют большое внимание информационно-коммуникационным технологиям в соцсетях. Мы горды, что наши труды были достойно оценены на самом высоком уровне. Будем продолжать следить за современными тенденциями и держать свой уровень.



Всего на конкурс было подано более трехсот заявок по восьми номинациям. Специалисты оценили системный подход Правительства Ярославской области к развитию каналов связи с жителями в социальной сети «ВКонтакте».



Российский интернет-форум РИФ + КИБ объединил на одной площадке конференцию, выставку и множество внепрограммных событий. Ключевые персоны российского Интернета отчитались о развитии цифровой экономики Рунета и рассказали о самых главных трендах IT-мира.