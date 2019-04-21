​В Культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой прошла ежегодная межрегиональная конференция школьников «Дорога к звездам». В этом году она была организована в восьмой раз.



В работе молодежного научного форума, на этот раз посвященного 85-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина, приняли участие свыше ста юных исследователей из городов Костромской и Ярославской областей. Ребята представили как индивидуальные, так и коллективные работы в двух возрастных категориях: от 11 до 13 лет и от 14 до 18 лет. Особую активность проявили участники из Костромы, Рыбинска и Тутаевского района.



– Ярославский планетарий – это современная образовательная площадка, ставшая уникальным местом притяжения юных исследователей, неравнодушных к вопросам освоения космоса, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Такие мероприятия, как конференция «Дорога к звездам», безусловно, способствуют привлечению талантливой молодежи в сферу естественных и технических наук, повышению интереса к научно-исследовательской работе, широкому развитию творческих способностей подрастающего поколения. Участие в конференции для ребят – это лишь первый шаг к будущим серьезным научным работам в сфере изучения Вселенной и пусть еще маленький, но уже вклад в развитие отечественной космонавтики.



В числе оригинальных авторских идей, представленных на конференции: разработка специальных скафандров для освоения Марса, возможные энергоносители для будущих космических станций, исследование магнетаров как уникальных объектов нашей Вселенной. Также поднимались вопросы, касающиеся освоения космоса, истории российской космонавтики, жизни и деятельности конструкторов ракетной техники, экологии космоса, утилизации космического мусора, проблем поиска внеземных цивилизаций и другие.



Все участники отмечены дипломами, их руководители – благодарственными письмами. Лауреаты конференции награждены памятными призами. Также жюри поощрило авторов лучших вопросов к докладчику.



Справка



Конференция проводится при содействии благотворительного фонда В.В. Терешковой, департамента культуры Ярославской области и Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.



Цель мероприятия – выявление и поддержка талантливых учащихся и одаренной молодежи, привлечение преподавателей вузов и учителей общеобразовательных школ для работы с ними, активизация поисковых исследований школьников в направлениях, связанных с космосом и астрономией, развитие у школьников научного мировоззрения.