​Ход строительства социальных объектов в Ярославском районе проинспектировал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец.



– Возведение социальных объектов поставлено губернатором области Дмитрием Мироновым на особый контроль. В их числе – строительство дошкольных учреждений, – отметил Виктор Неженец. – Для реализации проектов привлекаются федеральные средства, поэтому Правительство области следит за исполнением графика работ постоянно.



В частности, Виктор Неженец побывал на площадке на улице Кирпичной в Ярославле, где строится детский сад. В настоящее время идет забивка свай. По словам подрядчика, у него есть ресурсы, чтобы ускориться. Детский сад площадью пять тысяч квадратных метров строят по программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области». В 3-этажном здании разместят 12 групп. На 1-м этаже будут ясли.



Еще один объект – ясли на 90 мест – в областном центре возводят на улице Ярославской. Водопроводные сети уже проведены. В мае подрядчик планирует достичь 40-процентной готовности по блокам на фундаменте. По графику срок окончания строительства – ноябрь 2019 года.



За три недели хорошо продвинулась стройка на Ленинградском проспекте. В планах подрядчика – к концу месяца закончить все наружные сети, кроме тепловых, и завершить фундамент по блокам.



– Это будут первые в Ярославле ясли для детей от 2 месяцев до 3 лет, – рассказал Виктор Неженец. – Их открытие позволит снять остроту проблемы в микрорайоне. Знаю, что в это дошкольное учреждение родители уже записываются. Завершение строительства объекта – сентябрь. По другим детским садам также до конца года работы должны быть закончены.



Кроме того, Виктор Неженец оценил ход строительства детского сада в поселке Михайловском. Там идут работы на кровле, в ближайшее время специалисты начнут заниматься наружными сетями. Представитель компании-подрядчика сообщил, что необходимые материалы на площадку завезены.