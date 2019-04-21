​Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области изыскал средства на капитальный ремонт врачебной амбулатории в поселке Красный Бор. Ориентировочная стоимость работ – порядка 8 миллионов рублей. Сейчас проектно-сметная документация находится на экспертизе. Капитальный ремонт планируется начать в июне.



– После капитального ремонта врачебная амбулатория сможет обслуживать порядка семи тысяч человек, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Мы сможем развести потоки взрослых и детей. Предполагается прием взрослого населения вести на 2-м этаже, а маленьких пациентов педиатры будут принимать на первом. Здесь же будет располагаться кабинет забора крови.



Площадь врачебной амбулатории – более 230 квадратных метров. В ней также будут организованы процедурные и прививочные кабинеты. С вводом здания в эксплуатацию руководство Ярославской районной больницы намерено организовать регулярный выезд в Красный Бор узких специалистов и мобильного флюорографа.



Стационарную помощь жители поселка будут по-прежнему получать в Ярославской центральной районной больнице и специализированных отделениях областной клинической больницы.