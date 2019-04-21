​На границе жилой застройки и территории, прилегающей к промышленному узлу в Тутаеве, установлен стационарный пост мониторинга. С его помощью в круглосуточном режиме производится контроль качества воздуха.



22 апреля работу поста проинспектировали сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, администрации Тутаевского муниципального района и представители общественности.



– Усиление контроля за состоянием атмосферного воздуха, а также предупреждение и пресечение правонарушений в данной сфере – одно из главных направлений новой экологической политики, активно реализующейся в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В целях качественного мониторинга выбросов в атмосферу и прогнозирования экологической ситуации при планировании развития территорий сформирован том предельно допустимых выбросов. Идет создание специального программного продукта. Запуск поста мониторинга атмосферного воздуха в Тутаеве также является одним из важных этапов работы в данном направлении.



Проект реализован в рамках договоренностей между правительствами Ярославской области и Москвы. Круглосуточный контроль качества воздуха на территории, прилегающей к промышленному узлу Тутаева, важен для обеспечения экологической безопасности жителей города, а также для решения многолетней проблемы загрязнения воздуха путем выявления источников негативного воздействия.



В 2018 году в течение нескольких месяцев замеры здесь проводил пост, предоставленный ГП БУ «Мосэкомониторинг». Благодаря новой стационарной автоматической станции контроль организован в непрерывном режиме.



– Комплекс фиксирует концентрацию основных загрязняющих веществ – это оксиды углерода, азота, серы, сероводород, метан, а также общее содержание углеводородов, пыли, – рассказал председатель комитета государственного экологического надзора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – В режиме реального времени результаты замеров поступают в информационно-аналитический центр, где программно обрабатываются и обобщаются. В случае фиксации постом источника загрязнения атмосферного воздуха будет запущено административное производство. За данное нарушение природоохранного законодательства предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей и приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.



С начала работы поста превышений установленных предельно допустимых концентраций анализируемых параметров не наблюдалось, хотя оборудование фиксировало определенные подъемы по некоторым загрязняющим веществам.



В частности, по данным специалистов регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, кратковременные всплески были зафиксированы днем 5 и 7 апреля, а также в ночь на 16 апреля. В эти же периоды поступали жалобы от населения о сильном запахе дыма, идущего со стороны промзоны Тутаева. В настоящее время по выявленным фактам департамент во взаимодействии с администрацией Тутаевского района проводит надзорные мероприятия.



– Многолетняя проблема, связанная с неприятным запахом и жалобами населения, начинает решаться Правительством региона, – отметил председатель общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования – член регионального отделения ОНФ Сергей Павлов. – Это реальное подтверждение реализации новой экологической политики. Запуск работы стационарного поста мониторинга – очень важное событие для экологической безопасности населения Тутаева. Разовые выезды надзорных органов, проводимые ранее, не позволяли получить полную картину происходящего. Теперь появилась возможность выявить нарушителей и устранить проблему, беспокоившую горожан.



Справка



В течение последних нескольких лет в адрес районных и областных властей поступало большое количество обращений жителей Тутаев о загрязнении атмосферного воздуха и появлении неприятного запаха в районе жилых домов на улице Розы Люксембург. Она расположена на окраине города и фактически граничит с промышленной зоной.



С 2014 года специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования проводили многочисленные выездные проверки в Тутаеве, брали пробы воздуха. Неоднократно было зафиксировано превышение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Нарушителей привлекали к административной ответственности.