​По поручению главы региона Дмитрия Миронова в муниципальных образованиях организованы проверки объектов, благоустроенных в 2018 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». В зоне особого внимания те, к которым есть нарекания со стороны граждан.



В рейдах принимают участие представители проектного офиса программы, органов местного самоуправления.



– В процессе комиссионных обследований на объектах выявляются дефекты, возникшие в ходе зимней эксплуатации, – рассказал заместитель директора областного департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Владимир Демьянов. – Уже состоялся выезд в Переславль-Залесский, в настоящее время проходит обследование дворовых территорий и мест отдыха в Ярославле. В частности, на этой неделе будет проверено, в каком состоянии находится парк «Нефтяник» в Красноперекопском районе. В случае выявления некачественных работ по вине подрядчика все недостатки будут устранены за его счет. Гарантия по благоустройству объектов губернаторской программы составляет три года.



Однако ответственность за порядок на благоустроенных в рамках программы территориях несут не только подрядные организации.



– Случаи могут быть разные, – пояснил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Например, если новое ограждение во дворе повреждено в процессе зимней уборки, то восстановить его должна будет управляющая компания. В случае повреждения асфальтового покрытия при ремонте сетей и его некачественного восстановления претензии предъявят ресурсоснабжающим организациям, проводившим эти работы.



Объекты, к которым есть нарекания со стороны граждан, будут обследованы до 20 мая. Остальные – до 1 июня. Всего в списке более 400 пунктов.



Справка



Проект «Решаем вместе!» направлен на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Работа стартовала в регионе в 2017 году по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. За два года приведено в порядок около 900 объектов. Правительство области реализует проект совместно с партией «Единая Россия».