​В Ярославской области отмечается снижение детской смертности. В 2018 году ее показатель составил 0,39 на тысячу детского населения. Для сравнения: в 2017 году – 0,58 на тысячу детского населения. Кроме того, значительно уменьшился и показатель младенческой смертности: 3,2 на тысячу родившихся живыми в 2018 году, 6 на тысячу – в 2017-м.



Об этом 23 апреля на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной Думы сообщил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.



– Это связано прежде всего с эффективной работой, проводимой в регионе, по профилактике сверхранних преждевременных родов и, как следствие, уменьшением рождений детей с экстремально низкой массой тела, – отметил Сергей Давлетов.



Отдельное внимание на заседании было уделено льготному лекарственному обеспечению детей за счет средств федерального и регионального бюджетов.



– В 2018 году 1061 ребенок-инвалид обеспечен по федеральной льготе льготными лекарственными препаратами по 6661 рецепту на сумму почти 29 миллионов рублей, – рассказал Сергей Давлетов. – За счет средств областного бюджета в 2018 году 13273 детям первых трех лет жизни отпущено бесплатных препаратов на сумму более 14,7 миллиона рублей, обслужено 46632 рецепта. Также за счет региональных средств более тысячи детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет получили бесплатных препаратов на сумму 855 тысяч рублей, 1116 детей-инвалидов обеспечены лекарственными препаратами на сумму более 99 миллионов рублей.



Дополнительные меры социальной поддержки оказываются отдельным категориям граждан, в том числе детям-инвалидам, в виде предоставления бесплатных лекарственных препаратов, не вошедших в утвержденные перечни льготного отпуска, но необходимых пациентам по жизненно важным показаниям, по решению клинико-экспертной комиссии департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. По итогам 2018 года гражданам, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, за счет бюджета отпущены лекарственные препараты на сумму более 53 миллионов рублей. Детей этой категории в региональном сегменте федерального регистра сейчас 107.



В рамках работы по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения в прошлом году приобретены 92 единицы медицинского оборудования для 15 организаций на общую сумму более 104 миллионов рублей. Из них почти треть – средства областного бюджета.