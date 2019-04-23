​В регионе стартовала всероссийская акция «Сельхозпалы – под контроль!», в рамках которой основное внимание уделяется профилактической работе с населением.



– Самовольное выжигание сухой травянистой растительности весной на полях – основная причина лесных и других природных пожаров, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – 80 процентов возгораний в лесах возникает в связи с приходом огня с прилегающей территории. Важно, чтобы каждый житель региона понимал, что брошенная в траву спичка или оставленный мусор с осколками стекла может стать причиной большого пожара и гибели растений и животных. И наша задача не наказать нарушителей, а предостеречь людей от возможных последствий их нарушений.



В этом году в рамках реализации новой экологической политики, нацеленной на сохранение природных ресурсов, количество участников акции «Сельхозпалы – под контроль!» увеличилось в два раза. Более трех тысяч человек – представители сферы лесного хозяйства, органов местного самоуправления, члены общественных организаций, школьных лесничеств, волонтеры, общественные лесные инспекторы, студенты – работают с населением, проводят тематические встречи и занятия, а также раздают агитационные материалы.



При поджогах травы гибнут все полезные почвенные микроорганизмы, в том числе и те, которые помогают растениям противостоять болезням, погибают насекомые, млекопитающие. Уничтожаются гнездовья птиц, кладки яиц. Пущенный пал практически всегда развивается стихийно и за минимальный отрезок времени охватывает большие площади. По данным специалистов, при сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час, что делает тушение пожаров в лесу практически невозможным.



С 15 апреля на территории региона объявлен пожароопасный период, введены ограничения по использованию огня. В связи с возникающими палами сухой травы в Ярославском и Ростовском районах введены особые противопожарные режимы.



При этом дачники и жители частных домов должны обеспечить наличие на своей территории емкостей с водой объемом не менее 200 литров или огнетушителей. Органы местного самоуправления, собственники земельных участков должны провести работу по созданию противопожарных минерализованных полос, препятствующих распространению огня.



Законом предусмотрена ответственность за поджоги сухой травы: штраф для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей.



В случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности, а также возгораний в лесу или рядом с ним необходимо сообщить об этом на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».