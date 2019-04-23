​Региональный департамент здравоохранения и фармации и ярославское отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, объединят усилия в интересах ребят с ограниченными возможностями здоровья. Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали директор департамента Руслан Саитгареев и председатель отделения Арина Гусева.



– Детей с психическими и психофизическими нарушениями называют особенными. Самостоятельно взаимодействовать с обществом они не могут и постоянно нуждаются в поддержке. Помощь нужна и их родителям, – отметил Руслан Саитгареев. – В Ярославской области зарегистрированы 3722 ребенка-инвалида. Самая распространенная причина – это психические расстройства и расстройства поведения. Мы готовы помогать родителям в решении вопроса реабилитации таких детей. При необходимости окажем содействие и в правовой защите их интересов в сфере оказания медицинской помощи.



Для выработки конкретных решений представители департамента и общественной организации договорились встречаться регулярно.



– Большое количество женщин, которые вступают в нашу организацию, – это мамы детей с психоневрологическими нарушениями. На сегодняшний день самый главный вопрос, который требует ответа, – это реабилитация, санаторно-курортное лечение, – поделилась проблемой Арина Гусева. – Нам нужна помощь, потому что не все санатории берут наших детей.



В частности, обсуждалась возможность оздоровления ребят с ментальными нарушениями в санаториях Крыма. В этом году попечительский совет Ярославской областной детской больницы, созданный по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, отправляет туда две группы детей с ДЦП. Планы на следующий год пока формируются.