​23 апреля в рамках Недели финансовой грамотности ученики 10-х классов школы №43 города Ярославля приняли участие в квесте «Финансовый регулятор». Это мероприятие, как и другие игры и интерактивы проекта для российских школ и вузов, разработано по поручению Минфина России и при участии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.



Игра-квест нацелена на изучение работы финансовых организаций: профильных региональных органов, отделений Центрального банка РФ и Пенсионного фонда. Школьники познакомились с повседневными взрослыми задачами, направленными на решение финансовых проблем.



Всероссийская неделя финансовой грамотности организована в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». На территории Ярославской области с 17 до 24 апреля для детей, молодежи и родителей проходят информационно-просветительские мероприятия, в числе которых – деловые игры, семинары, лекции-экскурсии, онлайн-вебинары.



С полным списком мероприятий недели финансовой грамотности в регионе можно ознакомиться на портале «Вашифинансы.рф».