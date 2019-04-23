​С 22 по 29 апреля театр драмы имени Федора Волкова проводит XI молодежный фестиваль «Будущее театральной России». Партнерами мероприятия выступают Правительство области и Ярославский государственный театральный институт.



– Фестиваль «Будущее театральной России» – это событие, которое каждую весну собирает в нашем регионе ведущие театральные школы страны, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Проводя фестиваль на Ярославской земле, мы держим руку на пульсе, имея возможность наблюдать, как рождается новый театр, новая театральная Россия. Безусловно, этот фестиваль нам важен и нужен, и регион будет всячески его поддерживать.



В программе примут участие более 250 молодых актеров из театральных вузов Ярославля, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, а также из ведущих театральных школ Москвы – Школы-студии МХТ, ВГИКа, ГИТИСа. В афише этого года – 12 театральных постановок.



– Единственный иностранный участник фестиваля – Сербская театральная академия из Белграда, – рассказала исполнительный директор фестиваля «Будущее театральной России» Татьяна Цветкова. – Она представит спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова в постановке Милана Нешковича, известного зрителям Волковского театра спектаклем «Опечаленная родня» по произведению Бранислава Нушича.



В рамках фестивальной программы 25 апреля известный кинорежиссер, народный артист России Сергей Соловьев проведет творческую встречу со зрителями в КЗЦ «Миллениум». 29 апреля для студентов театральных вузов в Ярославском государственном театральном институте состоится мастер-класс режиссера-педагога МХТ, заслуженной артистки России Марины Брусникиной.



Справка



Фестиваль «Будущее театральной России» предоставляет возможность студентам-актерам дебютировать на сценах первого русского театра имени Федора Волкова и учебного театра Ярославского государственного театрального института.



Форум проводится в Ярославле начиная с сезона 2008 – 2009 годов. За прошедшее время в нем приняли участие более 4 тысяч человек из 30 театральных школ страны. Среди тех, кто играл свой дипломный спектакль в Ярославле, Паулина Андреева, Юлия Хлынина и Андрей Бурковский.