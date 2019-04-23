​Завершился региональный этап конкурса «Учитель-дефектолог России – 2019». Победителем стала учитель-логопед из ярославской школы-интерната №8 имени Э.Н. Макшанцевой Елена Шишелева. Осенью она будет представлять регион во всероссийском финале.



– Конкурс «Учитель-дефектолог России» проводится по инициативе Министерства просвещения РФ, – пояснил заместитель директора регионального департамента образования Александр Гудков. – Региональный этап у нас в этом году организован впервые. Его главные задачи: создание дополнительных условий для профессионального роста учителей-дефектологов, выявление и распространение успешного опыта по коррекционно-развивающему сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, привлечение внимания общественности к этому направлению работы региональной системы образования.



В конкурсе приняли участие девять учителей-дефектологов. Это олигофренопедагоги, логопеды, тифлопедагоги из различных районов Ярославской области. Достойно представили свои образовательные организации специалисты из Ярославля, Рыбинска, Тутаевского, Ростовского, Гаврилов-Ямского районов.



Лауреатами были признаны учитель-тифлопедагог из рыбинского детского сада №10 Марина Коржева, учитель-логопед центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Стимул» Тутаевского района Светлана Петрова, учитель-дефектолог ярославской школы-интерната №9 Людмила Ржевская.