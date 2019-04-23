​23 апреля в рамках визита в Ярославль белорусская делегация приняла участие в круглом столе по вопросам развития сотрудничества между регионом и республикой, который провел заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. В обсуждении приняли участие уполномоченный представитель по взаимодействию с регионами РФ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Максимов, руководители ОАО «Ярославльагропромтехснаб», ОАО «Завод «Минскагропроммаш», ЗАО «ТД «МТЗ», ООО «Промагролизинг-Центр», ООО «Амкодор-Центр», ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга», а также департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.



– Наш регион сотрудничает с промышленными предприятиями Республики Беларусь с 2004 года, – отметил Валерий Холодов. – За это время на базе ОАО «Некрасовскагропромтехснаб» создан и функционирует дилерский центр по продаже и обслуживанию техники ПО «Бобруйскагромаш». На созданном совместном предприятии освоен выпуск пресс-подборщиков ПРФ-145 и тракторных полуприцепов. Данная продукция реализуется в Ярославской области и за ее пределами.



Кроме того, в течение 2017 – 2018 годов в рамках реализации программы развития двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса в Ярославскую область поставлено 156 единиц сельскохозяйственной техники белорусского производства на сумму более 204 миллионов рублей, в том числе 48 тракторов марки «Беларус» на 86,2 миллиона рублей.



В завершение круглого стола было решено увеличить объем ярославских поставок специализированной техники и бактериальных концентратов для белорусских производителей молочной продукции, продолжить организацию в регионе ярмарок товаров из республики и демонстрационных показов тракторов, кормоуборочной и зерноуборочной техники в рамках ежегодных специализированных сельскохозяйственных выставок. Также будут проработаны вопросы развития агротуризма в Ярославской области и Белоруссии, экспорта продукции АО «Угличская птицефабрика» и сухого и жидкого яичного белка производства ООО «Волжанин» в республику.