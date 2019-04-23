​В регионе ведется перевод услуг органов ЗАГС в электронный вид. Ход процесса 23 апреля обсудили на заседании Координационного совета при управлении Министерства юстиции РФ по Ярославской области.



– Региональная система ЗАГС по всем направлениям сделала серьезные шаги и успешно вошла в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, – сказала председатель совета, начальник управления Наталья Кузьмина. – Сегодня нам необходимо проанализировать достигнутые результаты и проработать проблемные зоны, особенно по переходу на Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.



Главная задача создания Единого госреестра ЗАГС – предоставление сведений в электронном виде из одного источника на федеральном уровне по единым правилам. Для граждан реализация данного проекта дает возможность получать документы о государственной регистрации актов гражданского состояния по месту обращения, без направления запросов в другой субъект РФ, как было ранее.



Процесс перевода актов в электронный вид и конвертации исторических записей начиная с 1926 года должен быть полностью завершен до 2021 года. В общероссийскую систему в электронном виде в Ярославской области уже внесено 30 процентов актов гражданского состояния.



– Региональная система ЗАГС с 1 октября прошлого года успешно вошла в государственную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», – сообщила начальник управления ЗАГС Правительства Ярославской области Ирина Колобова. – В 2018 году все целевые показатели, установленные Правительством РФ в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в Ярославской области достигнуты в полном объеме.



По итогам совещания отмечена необходимость организации в муниципальных образованиях более активной работы по конвертации документов, а также по обеспечению своевременного визирования записей актов гражданского состояния электронной цифровой подписью.



Справка



Создание и запуск государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» – один из этапов формирования на федеральном уровне единого реестра населения России. Данные реестра будут использоваться при предоставлении мер адресной социальной поддержки населению, а также при планировании и реализации государственных программ, направленных на улучшение качества жизни в стране.