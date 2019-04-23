​23 апреля губернатор Дмитрий Миронов и министр промышленности Беларуси Павел Утюпин подписали программу развития двустороннего сотрудничества между Правительством Ярославской области и Правительством республики на 2019 – 2020 годы. Документ предусматривает развитие взаимоотношений в сферах промышленности и энергетики, предпринимательства, сельского хозяйства, фармацевтики, образования, науки, спорта, туризма и молодежной политики. Стороны обсудили дальнейшие планы на расширенном заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества. В работе приняли участие представители органов исполнительной власти и руководители крупнейших предприятий.



– По итогам прошлого года объем товарооборота Ярославской области с Республикой Беларусь составил более 295 миллионов долларов США и превысил годовой товарооборот 2017 года в полтора раза, – отметил Дмитрий Миронов. – Считаю, что программа развития двустороннего сотрудничества на 2017 – 2018 годы выполнена успешно. Теперь стоит задача закрепить достигнутую динамику.



Основу торгово-экономического оборота занимает продукция машиностроения: 38 процентов экспорта и 62 процента импорта. В настоящее время ПАО «Автодизель» прорабатывает возможности установки ярославских V-образных двигателей экологического класса «Евро-5» на тяжелые грузовики ОАО «Минский автомобильный завод», планирует провести совместные испытания и последующую поставку двигателей 658-й серии в ОАО «Гомсельмаш». ПАО «ТМЗ» согласовало с ОАО «БелАЗ» техническое задание на разработку двигателя мощностью 560 л. с. для карьерных самосвалов. В 2019 году будет изготовлен опытный образец для заводских испытаний.



Сегодня члены белорусской делегации побывали на производственной площадке ЯМЗ-530 ПАО «Автодизель», где были достигнуты новые договоренности.



– В Ярославскую область традиционно осуществляются поставки автомобильной техники Минского автомобильного завода, автокомпонентов, сельскохозяйственной техники наших производителей, лифтового оборудования, продовольственных товаров, – сообщил Павел Утюпин. – Ваш регион является поставщиком двигателей: 70 процентов поступающих на Минский автомобильный завод – из Ярославской области. Потенциал у нашего сотрудничества очень большой. Мы сегодня смогли переговорить с представителями некоторых ярославских компаний, которые готовы поставлять нам свою продукцию. Заинтересованность со стороны белорусских предприятий в таких поставках есть. Кроме того, мы договорились о том, чтобы выйти на более долгосрочные программы между предприятиями длиной в 2 – 3 года.



Активное развитие сотрудничества с республикой идет в агропромышленном секторе. Как сообщил заместитель председателя Правительства Валерий Холодов, есть планы по созданию системы сублизинга, партнерства в таких направлениях, как льноводство, сыроделие, агротуризм.



Реализуются проекты сотрудничества Ярославской области с Беларусью в сферах школьного и дополнительного образования, молодежной политики, культуры, а также осуществляются контакты по линии высших учебных заведений.



Справка



В 2015 году подписано соглашение между Правительством Ярославской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, что вывело взаимодействие с Беларусью на более высокий государственный уровень.



Конкретные проекты реализуются в рамках программы развития двустороннего сотрудничества между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ярославской области, которая была подписана в 2014 году и обновляется каждые два года.



В структуре экспорта области в Республику Беларусь основную часть составляют поставки нефтепродуктов (42 процента), машиностроительной продукции (38 процентов) и химической продукции (11 процентов). Большая часть импорта в регион – продукция машиностроения (62 процента).



На территории Ярославской области зарегистрированы и действуют 45 организаций с белорусским капиталом.