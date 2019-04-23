23 апреля Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадимом Лушиным, который был назначен на должность 10 апреля этого года. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере реализации социально-экономических проектов региона.



– Сбербанк – один из крупнейших налогоплательщиков Ярославской области, и мы, безусловно, заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы планируем реализовать ряд совместных проектов, а также договорились со Сбербанком о том, что он вернется к участию в аукционах по предоставлению кредитной поддержки бюджету Ярославля. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на город за счет снижения процентной ставки.



Вадим Лушин подтвердил готовность банка активно развивать инновационные проекты, связанные с развитием системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, а также оплаты школьного питания, оказывать помощь в реализации значимых инфраструктурных проектов, способствовать развитию промышленности, среднего и малого бизнеса.



– Предлагая новые проекты, мы ставим цель – способствовать дальнейшему развитию экономики и инвестиционной привлекательности Ярославской области, комфорта ее жителей, — отметил Вадим Лушин.



В заключение встречи руководитель Ярославского отделения Сбербанка пригласил Дмитрия Миронова принять участие в мероприятии «Зеленый марафон», которое 1 июня состоится в 59 российских городах, в том числе и в Ярославле.