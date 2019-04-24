​23 апреля в областном центре был торжественно спущен на воду многоцелевой катер «Нижний Новгород».



Судно изготовлено по проекту «Ярославец-М» на верфях Ярославского судостроительного завода для компании «Транснефть-Подводсервис». На его строительство ушло около года. Катер вмещает 12 пассажиров, мощность двигателя – 150 л. с., скорость – 19 км/час. Он может использоваться как служебно-разъездной, прогулочный, для доставки различных грузов, буксировки малых судов, патрулирования и многого другого.



В настоящее время Ярославский судостроительный завод имеет заказ на поставку 5 судов для системы «Транснефть» на сумму более 667 миллионов рублей. Два бонопостановщика сданы в 2018 году и с открытием навигации в апреле 2019 года будут отправлены заказчику к месту базирования. В процессе строительства находится нефтесборщик. Сдача запланирована на конец сентября. На верфях завода также второй водолазный катер проекта «Ярославец-М».



В числе других заказов Ярославского судостроительного завода – 5 морских буксиров, пограничный сторожевой корабль, спасательные катера-бонопостановщики.



– Внедрение новейших технических решений, высокопрофессиональные кадры позволяют судостроителям региона оставаться одними из лидеров отрасли в стране, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – В настоящее время при поддержке Правительства Ярославской области отрасль судостроения получает дальнейшее развитие. Предприятия обеспечены портфелями заказов на 2019 – 2020 годы.



В прошлом году объем продукции, отгруженной судостроителями региона, составил более 9,2 миллиарда рублей. Корабли, произведенные в Ярославской области, экспортируются более чем в 25 стран мира.