​Сотрудничество Ярославской области и Беларуси в сфере промышленности обсуждали в рамках визита в регион министра промышленности республики Павла Утюпина. Белорусские промышленники заинтересованы в инновационных разработках предприятий региона в сфере энергетики, в поставках лакокрасочной продукции, резинотехнических изделий и другом.



– В числе ключевых направлений сотрудничества – машиностроение и дизелестроение, однако примеры удачного сотрудничества есть и в других отраслях, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Так, Ярославский радиозавод осуществляет поставки серийной продукции в интересах Министерства обороны республики и применяет комплектующие изделия производства предприятий Беларуси в современных разработках ЖК-дисплеев. Ярославский завод «Красный маяк» экспортирует виброоборудование. Предприятие «Термостойкие изделия и инженерные разработки» поставляет комплектующие для тракторов на Минский тракторный завод, для комбайнов – на «Гомсельмаш», для тракторов и сельхозтехники – на Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, для комплектации карьерных самосвалов – на БелАЗ. Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова закупает нефтяное сырье для производства техуглерода у Мозырского НПЗ. Потенциал для двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан. Есть серьезные перспективы для партнерства, причем не только между крупными, но и между малыми предприятиями региона и Беларуси.



В ходе визита делегация республики посетила промышленные предприятия области. На площадке ПАО «Автодизель» состоялся круглый стол, посвященный развитию партнерских отношений между представителями бизнеса.



Беларусь традиционно поставляет в регион автомобили, автокомпоненты, лифтовое оборудование, продовольственные товары и на протяжении многих лет остается основным потребителем ярославской продукции, отгружаемой на экспорт.



Предприятия региона – «Автодизель», Ярославский завод дизельной аппаратуры, Тутаевский моторный завод – активно занимаются созданием новых моделей двигателей повышенной мощности для белорусской техники МАЗ, БелАЗ, завода «Гомсельмаш», Минского завода колесных тягачей.



В 2019 – 2020 годах планируется поставка экспериментального двигателя ЯМЗ-Э845.10-11 «Автодизеля» для БелАЗ. Тутаевский моторный завод в 2019 году приступит к серийному производству нового двигателя ТМЗ-854.10 мощностью 600 л. с. для Минского завода колесных тягачей. Также на комбайнах «Гомсельмаша» будет использован двигатель нового поколения ТМЗ-880. Поставка опытного образца запланирована на 2020 год.



– Мы заинтересованы в поставках V-образных двигателей для тяжелых грузовиков МАЗ, большую перспективу мы видим в поставках современных двигателей семейства ЯМЗ-530 для белорусских автобусов, а также надеемся на долгосрочное сотрудничество по использованию наших газовых двигателей в автобусах МАЗ. Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений с каждым белорусским предприятием-партнером, – отметил управляющий директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин.



Есть запрос от белорусских коллег на разработку новых моделей двигателей для МАЗ стандарта «Евро-6».