​24 апреля в рамках расширенного заседания Правительства Ярославской области проанализировали ход пожароопасного периода, объявленного в регионе с 15 апреля.



– В регионе подготовлены все силы и средства. По итогам федеральной проверки область признана готовой к пожароопасному периоду 2019 года, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Угроза возникновения лесных пожаров вполне реальна. Напомню, что за последние пять лет произошло 133 лесных пожара на площади более 350 гектаров. Наибольшая опасность у нас сохраняется в Ярославском, Ростовском, Рыбинском, Гаврилов-Ямском, Некоузском районах, Переславле-Залесском. В некоторых регионах страны лесные пожары уже бушуют, пострадали от огня и несколько населенных пунктов, сотни людей остались без крова.



Подготовку и прохождение пожароопасного сезона в регионе на постоянной основе курирует областной межведомственный штаб. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возгораний в лесах и прилегающих к ним территориях.



В связи с большим количеством палов травы в Ярославском, Ростовском, Тутаевском и Угличском районах и городском округе Переславль-Залесский введены особые противопожарные режимы, предполагающие более широкий комплекс ограничений, направленных на предупреждение возгораний. В частности, запрещен въезд автомобилей на лесные территории, а также значительно ужесточено административное наказание за нарушение правил пожарной безопасности.



Так, для юридических лиц максимальная планка штрафа поднята с 200 до 500 тысяч рублей. Наказание для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч.



На период действия особого противопожарного режима действует запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора в лесах и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также проведение иных пожароопасных работ.



– С учетом приближающегося дачного сезона и предстоящих майских праздников, во время которых количество желающих отдохнуть на природе возрастает в разы, особое значение сейчас имеет профилактическая работа, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Проводятся мероприятия, направленные на предотвращение возгораний, идут создание минерализованных полос и опашка земельных участков для предотвращения перехода огня на лесные массивы. Практически во всех случаях огонь переходит на деревья с прилегающих территорий, и именно этому направлению необходимо сегодня уделить особое внимание. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью 25 – 30 километров в час, что делает тушение пожаров в лесу очень сложным.



На заседании Правительства руководителям органов местного самоуправления дано поручение в кратчайшие сроки в тесном взаимодействии с руководителями предприятий и председателями садоводческих товариществ организовать выполнение всех требований пожарной безопасности. Также в целях недопущения ухудшения обстановки необходимо усилить работу межведомственных оперативных групп, которые осуществляют контроль за ситуацией.



– Пал травы на территории региона запрещен. Сейчас необходимо максимально расширить разъяснительную работу с населением, так как главной причиной возгораний является безответственное поведение граждан, – сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Конечно, нарушители правил пожарной безопасности ответят перед законом, но это не вернет уничтоженные огнем деревья и животных. Наша задача – не наказать нарушителей, а предостеречь людей. Важно, чтобы каждый житель региона понимал, что брошенная в траву спичка или оставленный мусор с осколками стекла может стать причиной большого пожара и гибели растений и животных.



В случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности, а также возгораний в лесу или рядом с ним необходимо сообщить об этом на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112, 01 или через мобильное приложение «Берегите лес».