​Результаты работы с предприятиями, инфраструктурными и туристическими объектами региона, оказавшимися в сложной экономической ситуации, были рассмотрены в ходе заседания Правительства области 24 апреля.



В числе значимых достижений – ввод осенью 2018 года в эксплуатацию туристско-рекреационного комплекса «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском. Строительство продолжалось около восьми лет. В 2013 году внебюджетное финансирование проекта было прекращено.



– Совместно с инвестором нам пришлось приложить немало усилий, чтобы осенью 2016-го работы возобновились, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – В итоге объем инвестиций за счет внебюджетных источников составил более 6 миллиардов рублей. Осенью прошлого года комплекс был введен в эксплуатацию. Еще один долгострой – известная всем ярославцам гостиница «Чайка» на Московском проспекте. В течение нескольких десятилетий здание не удавалось ни достроить, ни снести. В прошлом году решение было найдено, недострой разобрали, освободив площадку для строительства инновационного офисного центра, детского сада и IT-парка. Инвестор планирует вложить 3 миллиарда рублей и создать три тысячи рабочих мест. Строительные работы уже начались. Их окончание планируется в 2022 году.



Кроме того, в 2017 году выведены из предбанкротного состояния несколько важных для региона предприятий: НПЗ имени Менделеева в поселке Константиновском, АО «Раскат» и «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске. При содействии Правительства области привлечены инвесторы, сумевшие восстановить производства и сохранить трудовые коллективы.



Помощь Правительства потребовалась и при строительстве парогазовой теплоэлектростанции в Тутаеве. В настоящее время объект близок к завершению. Ввод в эксплуатацию планируется в августе 2019 года.



В сложной ситуации с июня 2018 года оказалось АО «Завод гидромеханизации». В настоящее время найден инвестор, который в течение 2019 года планирует возобновить производство, восстановить работу судостроительного цеха.



Продолжается создание в Переславле-Залесском завода по производству вакцин и лекарственных препаратов компании ООО «НТ-Фарма». Строительство началось в 2011 году и было приостановлено в 2014-м. В настоящее время закуплено оборудование, проведено перепроектирование для выпуска инновационного препарата. Получена поддержка Министерства здравоохранения РФ в рамках импортозамещения. На предприятии планируется создание 200 рабочих мест.



– Такие результаты стали возможны благодаря объединению усилий всех сторон: органов власти, судебных, налоговых, правоохранительных органов, инвесторов, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – В числе составляющих успеха – нестандартные решения и индивидуальный подход в каждом отдельном случае.