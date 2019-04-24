|Вопрос о предоставлении сельхозтоваропроизводителям бюджетных ассигнований в рамках оказания несвязанной поддержки рассмотрен 24 апреля на заседании Правительства Ярославской области. Предоставление субсидий направлено на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в сфере растениеводства.
– Ярославская область находится на 2-м месте в ЦФО по освоению средств на оказание несвязанной поддержки в сфере растениеводства, – пояснил заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – На сегодняшний день перечислено 108,2 миллиона рублей, или 98 процентов средств.
Валерий Холодов отметил, что в этом году на федеральном уровне были изменены правила предоставления этой меры господдержки, а также порядок утверждения ставок размера субсидий. В этой связи возникла необходимость внесения изменений в нормативные акты региона, что привело к задержкам в начале выдачи субсидий. Однако регион смог наверстать упущенное время. Остаток субсидии будет перечислен до 15 мая.
Также заместитель председателя Правительства сообщил, что в следующем году бюджетные ассигнования по несвязанной поддержке смогут получить лишь те сельхозпроизводители, которые при проведении агротехнологических работ будут использовать только семена культур видов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию в Ярославской области. Сортовые и посевные качества должны соответствовать определенному ГОСТу.
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