​Работы по ликвидации опасных ям на трассах региональной собственности пройдут во всех муниципальных районах.



Сегодня процесс стартовал на участке Юго-Западной окружной дороги протяженностью 500 метров. Здесь идут фрезерование и укладка горячей асфальтобетонной смеси. Работы будут проведены на площади порядка 9 тысяч квадратных метров большими картами.



– Мы внимательно следим за жалобами ярославцев на состояние дорог в социальных сетях. ЮЗОД – это болевая точка. На трассу приходится огромная нагрузка. Поэтому было принято решение провести здесь работы именно картами, – отметил директор департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев. – Для нас главное – обеспечить безопасность жителей Ярославской области. Да, большой объем ремонта будет выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но невозможно привести в порядок все сразу. Поэтому так называемый ямочный ремонт, безусловно, нужен.



Работы осуществляет АО «Ярдормост» – компания, уже который год успешно занимающаяся вопросами круглогодичного содержания областных магистралей.



– Планируем завершить работы до конца завтрашнего дня на этом участке и уже на следующей неделе приступим к участку у Чурилкова, – рассказал генеральный директор АО «Ярдормост» Ярослав Овчаров. – На сегодняшний день все 11 филиалов нашей компании в муниципальных образованиях региона приступили к работе. У нас запущено семь асфальтобетонных заводов.



Процесс находится под контролем общественников. За работами сегодня наблюдали представители регионального отделения ОНФ и проекта «Дороги Ярославля».



– Нареканий к технологии производства нет. Подрядчик работает качественно. Этот участок действительно находился в очень плохом состоянии, и то, что областные ремонтники работают здесь, – радостная новость для всех ярославцев, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Тарас Сидорин.