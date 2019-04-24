|Губернатор Дмитрий Миронов провел встречу с генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Игорем Маковским. Стороны обсудили вопросы технологического присоединения к электрическим сетям домов, при строительстве которых пострадали дольщики.
– Решение проблем обманутых участников долевого строительства находится на постоянном контроле Правительства области, – отметил Дмитрий Миронов. – В течение 2017 – 2018 годов был решен жилищный вопрос более чем 2 тысяч человек по более чем 30 многоквартирным домам. В 2019 году планируем снять проблему еще более тысячи дольщиков 10 домов. Для этого нам необходимо содействие ресурсоснабжающих предприятий. С вашей помощью мы можем форсировать окончание строительства сложных объектов.
В ходе встречи была достигнута договоренность, что технологическое присоединение к сетям ряда домов-долгостроев будет выполняться без ожидания платы за него. Игорь Маковский заверил главу региона, что компания и впредь готова помогать в решении проблем обманутых дольщиков.
Также он сообщил, что у ярославского филиала ПАО «МРСК Центра» увеличиваются компетенции, часть которых будет передана из тверского отделения, и «Ярэнерго» станет головным.
Справка
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» является сетевой организацией, осуществляющей услуги по передаче электрической энергии на территории Ярославской области. С 31 марта 2008 года «Ярэнерго» наряду с «Тверьэнерго» входит в состав ПАО «МРСК Центра».
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