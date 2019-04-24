​24 апреля на площадке Ярославского технического университета состоялось торжественное закрытие пятой Недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Данная кампания ежегодно проводится в рамках проекта Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».



В неделе приняли участие жители региона в возрасте от 10 до 22 лет, их учителя и родители. С 17 апреля в Ярославской области прошло более 300 мероприятий: круглые столы, деловые игры, квесты, лекции, семинары и вебинары. Наиболее активно проявили себя такие муниципальные образования, как Ярославль, Гаврилов-Ямский, Пошехонский, Тутаевский районы.



– В организации и проведении мероприятий принимали самое активное участие учебные заведения: школы, колледжи, вузы, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области – директор департамента финансов Илья Баланин. – Хотелось бы отметить работу сотрудников партнеров проекта: налоговых органов, Пенсионного фонда, комплексных центров социального обслуживания населения, кредитных учреждений. С их помощью в рамках недели молодому поколению региона продемонстрирован творческий процесс получения знаний по финансовой грамотности. На мой взгляд, организаторы успешно справились с основной задачей акции: привлечено внимание молодежи, детей и их родителей к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к финансовым инструментам.



Наиболее увлекательным форматом недели стали квесты, в том числе с перемещениями по городу, для учащихся школ и студентов. Их участники побывали в виртуальных банках, страховых компаниях, торговых центрах, налоговых службах, МФЦ, юридических компаниях и других учреждениях, где, выполняя разнообразные задания, научились грамотно пользоваться услугами этих организаций с минимальными финансовыми рисками.



Материалы по повышению финансовой грамотности населения для самостоятельного ознакомления размещены на сайте официального координатора проекта АНО «НЦФГ» «вашифинансы.рф».