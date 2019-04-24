​В регионе проведена инвентаризация ранее выданных технических условий АО «Газпром газораспределение Ярославль» на предмет их актуальности.



– Дело в том, что многие из заявок так и не были реализованы заказчиками. Другими словами, газ зарезервировали только «на бумаге», – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. –После проведенной инвентаризации выявлены дополнительные ресурсы, поэтому принято решение о начале снятия ограничений, в частности в Ярославле и Ярославском районе. Таким образом, никаких проблем ни у граждан, ни у застройщиков, которым необходимы технические условия для присоединения к газовым сетям, не будет.



Решение о проведении инвентаризации было принято на совещании со структурными подразделения ПАО «ГАЗПРОМ», которые занимаются транспортировкой, поставкой и реализацией газа в регионе, организованном по инициативе департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.



Правительство области продолжает планомерную работу со всеми поставщиками газа по расширению возможностей подачи ресурса потребителям. Так, представители департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области провели совещание с руководством ООО «Газпром трансгаз Ухта» и газораспределительных организаций региона. Отмечено, что в настоящее время в завершающей стадии находится подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию магистрального газопровода.