|В регионе проведена инвентаризация ранее выданных технических условий АО «Газпром газораспределение Ярославль» на предмет их актуальности.
– Дело в том, что многие из заявок так и не были реализованы заказчиками. Другими словами, газ зарезервировали только «на бумаге», – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. –После проведенной инвентаризации выявлены дополнительные ресурсы, поэтому принято решение о начале снятия ограничений, в частности в Ярославле и Ярославском районе. Таким образом, никаких проблем ни у граждан, ни у застройщиков, которым необходимы технические условия для присоединения к газовым сетям, не будет.
Решение о проведении инвентаризации было принято на совещании со структурными подразделения ПАО «ГАЗПРОМ», которые занимаются транспортировкой, поставкой и реализацией газа в регионе, организованном по инициативе департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.
Правительство области продолжает планомерную работу со всеми поставщиками газа по расширению возможностей подачи ресурса потребителям. Так, представители департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области провели совещание с руководством ООО «Газпром трансгаз Ухта» и газораспределительных организаций региона. Отмечено, что в настоящее время в завершающей стадии находится подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию магистрального газопровода.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10 минут назад
2 просмотров
2019.04.24 В рамках Недели финансовой грамотности в регионе прошло более 300 мероприятий2019.04.24 Объекты долевого строительства, степень готовности которых более 30 процентов, разрешено не переводить на счета эскроу2019.04.24 Дмитрий Миронов обсудил с гендиректором ПАО «МРСК Центра» вопрос технологического присоединения к электросетям домов-долгостроев2019.04.24 Начался ремонт участка Юго-Западной окружной дороги2019.04.24 Ярославская область – на 2-м месте в ЦФО по освоению средств на оказание несвязанной поддержки в сфере растениеводства